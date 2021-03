Nazisme au sein de l’Armée française : les révélations de Mediapart

La semaine dernière, Médiapart a révélé l’existence d’une filière néonazie au sein de l’Armée de la France. Une cinquantaine de militaires, la plupart membre de la Légion étrangère, seraient impliqués. Pour étayer ses révélations, le site a publié plusieurs dizaines de photos et de vidéos montrant des soldats français, bras tendus, devant des croix gammées ou forçant des enfants à faire le salut nazi. Des militaires qui ne cachent pas leur adoration du 3ème Reich et qui ont posté, eux-mêmes, l’ensemble de ces contenus sur leurs réseaux sociaux. Ce n’est pas la première fois que Mediapart révèle l’existence de néonazis au sein des forces françaises. En 2020 déjà, la ministre des Armées était montée au créneau et avait assuré prendre des sanctions contre ces militaires. Un an plus tard, force est de constater que le problème persiste au cœur de l’Armée. Interrogée, la ministre Florence Parly assure qu’il s’agit de « cas isolés ». Pourtant, c’est loin d’être la première fois que de tels faits sont rapportés dans l’Armée. Et le problème n’est pas spécifiquement français : en Espagne, au Royaume-Uni ou en Belgique, des révélations de ce type ont aussi éclatées ces dernières années. On en parle avec Paul Gasnier.