« In the fade » est un film de Faith Akin avec Diane Kruger qui campe le rôle de Katja dont la vie s’écroule après la mort de son mari et son fils dans un attentat raciste. Un film malheureusement dans l’ère du temps pour Diane Kruger qui se confie sur le nazisme toujours présent en Allemagne. « Vu l’histoire de mon pays, c’est quelque chose qui me touche, » confie l’actrice à Yann Barthes.