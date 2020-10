Ne dites pas que StopCovid est un échec, dites que "ça n’a pas marché"

En savoir plus sur Yann Barthes

Emmanuel Macron a inventé un nouveau genre d’intervention : à mi-chemin entre l’allocution et l’interview. Un style tout neuf, qui n’échappe toutefois pas à la langue de bois, comme on a pu l’entendre sur la question de l’application « Stop Covid ». Très peu téléchargée, quasiment pas utilisée, elle n’est pourtant « pas un échec », d’après le chef de l’Etat. « Ça n’a pas marché », qu’il a dit. Du coup, on lui fait changer de nom. Pas sûr que ça aide.