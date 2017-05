Netflix et Cannes : Vincent Lindon réagi à la polémique  

Okja, film événement, distribué par Netflix et sélectionné à Cannes a reçu une réaction très fraîche par les gens du métier. Logo sifflé, projection interrompu, la présence de Netflix fait débat. Yann Barthès pose la question à Vincent Lindon sur cette polémique. C’est une figure du cinéma français.César du meilleur acteur, prix d’interprétation à Cannes, Vincent Lindon n'a plus grand chose à prouver à qui que ce soit. Son dernier défi : interpréter Auguste Rodin, le plus grand sculpteur français. L'acteur est revenu ce soir sur sa performance d'acteur, et sur le film dont il est à l'affiche.