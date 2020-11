En savoir plus sur Yann Barthes

Dans le quartier Corona de New York, à majorité hispanique, la crise sanitaire a laissé des traces durables. De nombreux habitants ont perdu leur emploi, leurs revenus et peinent désormais à se nourrir. Alors que le pays s'apprête à fêter Thanksgiving, les queues s'allongent pour obtenir des dons de nourriture. L'an dernier, l'association qui vient en aide aux plus précaires dans ce quartier avait distribué 1000 dindes de Thanksgiving. Cette année, ils en ont prévu 4 fois plus, et ça pourrait ne pas suffire. Laura Geisswiller est sur place pour recueillir le témoignage de ces familles.