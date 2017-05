Retournement de veste pour Nicolas Dupont-Aignan avec Marine Le Pen à Villepinte  

Marine Le Pen a donné son dernier gros meeting avant le second tour, c'est fait ! Et ça se passait à Villepinte, au nord de Paris, où Valentine s'est rendue. Au programme : un discours de Nicolas Dupont-Aignan, tout fraîchement rallié au FN, alors qu'il n'hésitait pas à les critiquer quelques semaines plus tôt... Valentine a donc cherché à savoir si les partisans de Marine Le Pen connaissaient bien leur potentiel futur premier ministre...