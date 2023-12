Nietzsche dans la pop culture

À l’occasion de la sortie du dernier tome des « Œuvres » de Nietzsche dans « La Pléiade », nous avons interrogé le philosophe Stéphane Floccari afin de comprendre pourquoi il est omniprésent dans la pop culture plus de deux siècles après sa mort. Stephane Floccari est agrégé de philosophie et auteur d’une thèse sur « Nietzsche et le problème de l’existence »