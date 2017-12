Si Noël existe c'est grâce à Trump !

On a trouvé le spécialiste international : Donald et Melania Trump toujours à fond sur Noël et qui illuminaient un sapin à Washington ! Mais si Donald Trump aime AUTANT Noël, il y a une raison. Il adore Noël parce que c’est grâce à lui qu’on fête encore Noël ! Et ça, c’est un truc qui revient souvent dans sa bouche. Bon, en creux, c’est une pique lancée à Barack Obama, qu’il suspectait d’être musulman. Et c’est vrai que sous Obama, il était INTERDIT de dire "Joyeux Noël". Extrait de l’émission Quotidien du mardi 5 décembre 2017 – Partie 2