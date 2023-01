Noël Le Graët accusé de harcèlement sexuel : l’une de ses victimes témoigne pour la première fois à visage découvert

En 48h, Noël le Graët est devenu l’homme le plus détesté de France. C’est simple, tout le monde veut se payer le patron de la FFF après ses propos polémiques sur Zidane. Même les politiques y vont tous de leur réponse cinglante. Cette affaire en a réveillé d’autres, plus anciennes et bien plus compliquées pour Noël Le Graët. Le patron du football français est depuis plusieurs années accusé de harcèlement sexuel. Pour la première fois, une de ses victimes témoigne à visage découvert pour BFMTV.