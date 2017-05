Nos p’tits bouts de chou aussi ont pleins de questions sur le Festival de Cannes mais Nora tu as toujours la réponse. C'est quoi les cagoles ? Il se passe quoi à Cannes quand le festival est fini ? Est-ce qu'on peut avoir des bijoux et des robes gratuits aussi ? Autant de questions hautement existentielles auxquelles Nora se fait un devoir, et un plaisir, de répondre !