Le 14 février, c’est tous les ans la même chose : les amoureux galèrent à trouver des cadeaux et les célibataires galèrent à faire entendre que « sisi, ils s’en foutent de la fête des amoureux ». Du coup, on a plein de questions sur ce qu’on peut faire et ne pas faire et ça tombe bien, parce que Nora Hamzawi a toutes les réponses.