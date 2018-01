Cette semaine Nora Hamzawi répond à toutes vos questions sur un sujet sensible surtout après les fêtes : la digestion. Comment se remettre de la dinde de Noël et de la galette des rois, c'est quoi le sentiment de satiété, la différence entre un rot et un pet, c'est quoi un nutritionniste, ou pourquoi les aliments sont jolis dans les assiettes et plutôt dégouttant quand ca sort, Nora n'élude aucune question.