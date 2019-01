Il fut un temps où nous connaissions nos voisins. Aucun problème pour citer le nom des chefs d’État italiens, portugais, espagnol ou grec. Et puis, au fil du temps, sans qu’on s’en rende compte, on a fini par perdre le fil. Du coup, quand Emmanuel Macron est arrivé au sommet des pays du sud de l’Union européenne… on n’a reconnu personne.