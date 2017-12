Nos politiques chantent du Johnny !

On a vu le Président en Algérie avec Azzedine. Paul, lui était à l’Assemblée avec tous les autres politiques. On a organisé un vrai karaoké-hommage à la salle des 4 colonnes à l’assemblée. On commence avec la standing ovation de tous les élus dans l'hémicycle. Alors on a voulu savoir quelle chanson était dans la tête de nos ministres. Le porte-parole nous voit arriver de loin. Heureusement, les députés sont là. On les a senti vraiment émus. Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 6 décembre 2017 – Partie 2