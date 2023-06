Notre-Dame-des-Landes : là où l’aéroport a été abandonné, la ZAD continue d’exister

Le projet d’aéroport a beau avoir été abandonné, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, elle, n’a jamais cessé d’exister. Elle sert aujourd’hui de lieu de rassemblement et de lutte où vivent plusieurs dizaines de militants. Parmi eux, Léna Lazare et Basile Dutertre, membres et porte-paroles des « Soulèvements de la Terre ». Abda Sall, Fanny Duvot et Clément Duché sont allés à leur rencontre sur la ZAD.