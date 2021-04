Notre région Sud a du talent, mais pas avec les masques visiblement

On adore les élections locales parce qu’elles ont tout de l’élection nationale en beaucoup plus lourd. Prenons par exemple la région Sud : le candidat sortant, le LR Renaud Muselier, vient de dévoiler son slogan. « Notre région d’abord ». On a regardé sa conférence de presse en présence du maire de Toulon. Et si nos régions ont du talent, le Sud n'a pas celui du port du masque.