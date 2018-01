Le nouveau porte-parole d’En Marche rattrapé par ses tweets truffés d’insultes

Nommé ce jeudi 4 janvier comme porte-parole de LREM, Rayan Nazzar a vu ses anciens tweets injurieux resurgir. "Poufiasse", "pute", "fiotte", "zéro couille", ce sont avec ces mots pour le moins gênants et insultants que ce dernier s’exprimait sur son compte twitter dans des publications datées entre 2012 et 2013 lorsqu’il était étudiant à l’ENA, et effacées depuis. Mais Twitter n’oublie rien… Rayan Nazzar a donc été contraint de présenter ses excuses : "J'ai tenu des propos irréfléchis quand j'étais étudiant, je les regrette bien évidemment et présente toutes mes excuses pour ces mots qui ont pu choquer."