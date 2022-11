Nouveau scandale dans l’Eglise catholique : 11 évêques mis en cause dans des cas d’abus sexuels

11 évêques ou anciens évêques ont été mis en cause devant la justice civile ou la justice de l’Eglise pour des signalements d’abus sexuels. C’est un nouveau scandale pour l’Eglise catholique, qui s’était engagée il y a un an à plus de transparence et de sanctions après la publication d’un rapport monstre révélant l’existence de 330 000 victimes potentielles.