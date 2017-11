Nouveau scandale sexuel aux Etats-Unis !

Les révélations se suivent et se ressemblent… Après les révélations du New York Times sur l’affaire Harvey Weinstein, c’est l’un des plus grands journalistes américains qui est visé... Charlie Rose, 75 ans ! Dans The Washington Post, huit femmes ont témoigné que l’animateur du « Charlie Rose Show », une émission d’interviews haut de gamme, avait eu en leur présence un comportement déplacé. Julien Bellver fait le point. Extrait de l’émission Quotidien du mardi 21 novembre 2017 !