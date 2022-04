N'y aurait-il pas un petit air de Charles de Gaulle chez Jean Lassalle ?

Jean Lassalle est en forme. Mais parfois, on sent qu’il n’est pas tout à fait de la même génération que nous. D’ailleurs, si on remonte de presque 60 ans en arrière… Il n’y a pas un petit côté Jean Lassalle chez Charles de Gaulle ? À moins que ce ne soit l’inverse.