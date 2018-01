Invités : ces Français qui s’attaquent à l'obsolescence programmée

C’est le combat de David contre Goliath, une association française qui s’attaque au géant Apple. Laetitia Vasseur et Samuel Sauvage, les deux co-fondateurs de "Halte à l’Obsolescence Programmée" ont déposé plainte contre le géant à la pomme et ont réussi à obtenir l’ouverture d’une enquête. Cela fait suite à l’aveu même de la firme qui aurait bridé volontairement certains téléphones pour préserver leurs batteries. De passage dans Quotidien, ils expliquent leur combat contre l’obsolescence programmée et révèlent même qu’ils comptent bientôt s’attaquer à d’autres géants…