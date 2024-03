Olivia Gazalé, 50 nuances de rire

On connaît tous le rire, mais savons-nous vraiment ce qu'il dit de nous ? On connaît le rire de joie, le rire jaune, mais il existe aussi le rire de colère, de peur, et bien plus encore. Olivia Gazalé, philosophe, a écrit "Le paradoxe du rire" justement pour y voir plus clair.