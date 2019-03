Les Tuches 1, 2 ou 3 : tous ces films ont fait de véritables cartons au box-office. Les Tuches sont devenus la famille la plus connue de France et vraisemblablement la plus drôle. Jean-Paul Rouve nous en avait déjà (un peu) parlé lors de son passage dans Quotidien, le réalisateur de la saga, Olivier Baroux, confirme qu'il y aura bien un Tuches 4. Et il donne quelques détails...