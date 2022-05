Olivier Faure, ennemi public n°1 chez les Socialistes

Les Socialistes et les Insoumis se sont mis d’accord pour s’unir aux prochaines élections législatives. Pour le PS, reste encore à faire valider cet accord par les cadres du parti. Et c’est loin d’être gagné. Pour les éléphants socialistes, la cible n°1 s’appelle Olivier Faure. Le Premier secrétaire est accusé d’avoir fait perdre le PS à l’élection présidentielle ET de vendre le parti et des idéaux à Jean-Luc Mélenchon.