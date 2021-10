Olivier Véran "émerveillé" par le plan d’Emmanuel Macron

De ce discours, les commentateurs et l’opposition ont retenu autre chose : Emmanuel Macron est en campagne, ça ne fait plus le moindre doute. Le président s’attendait à ces conclusions, il a donc envoyé tous ses porte-paroles et ses ministres pour défendre son « plan 2030 ». Tous y sont allés plein de convictions, y compris Olivier Véran qui a peut-être un peu forcé le trait.