Olivier Véran, dernier client d'Air Gouvernement, l'agence qui fait voyager les ministres

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et Ministre chargé du Renouveau démocratique, s’est rendu à Rio de Janeiro au Brésil et à Copenhague au Danemark pour comprendre les ressorts de l’extrême-droite. De même, Gérald Darmanin s’était rendu récemment à New York pour étudier ce qui se faisait de mieux en matière de sécurité. Ces voyages seraient autorisés par Matignon seulement s’ils ont un lien avec les activités des ministres.