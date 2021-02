Olivier Véran: un vaccin, des muscles et un téton

En savoir plus sur Yann Barthes

Il était 11h26 ce lundi matin quand toutes les rédactions de France ont eu un petit coup de chaud. Parce qu’à 11h26, un homme a fait tomber la chemise : Olivier Véran. C’est officiel : le ministre de la Santé a reçu ce matin sa première injection de vaccin contre le Covid. Forcément, toutes les caméras des chaînes d’info étaient braquées sur lui. On l’a vu arriver au centre de vaccination de Melun, en Seine-et-Marne. On l’a vu signer le papier qui atteste de son consentement, on l’a vu tomber délicatement la chemise pour laisser apparaître des bras tellement musclés qu’il a eu du mal à les extirper de leurs manches. Olivier Véran a donc été s’isoler quelques instants, afin de faire tomber la chemise avec un peu plus de sérénité – et un peu moins de caméras – pour finalement réapparaître muscles gainés au max, la chemise pudiquement relevée sur le téton. On aurait dit Brigitte Bardot. Et finalement donc, se faire vacciner, puisqu’après tout c’est pour ça qu’il était là. Malgré toutes ces précautions, le téton du ministre de la Santé aura quand même fini par vivre sa propre vie et se laisser capturer, l’espace d’un court instant, par les caméras de toutes les chaînes de France. Il était 11h38 et c’était historique.