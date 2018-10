Omar Sy : film avec Harrison Ford, rôle d'Arsène Lupin... ses nouveaux projets au cinéma

Omar Sy tourne actuellement un film avec l'acteur américain Harrison Ford. Mais cet exploit n'en est qu'un premier : prochainement, il doit également incarner le plus célèbre voleur de la littérature, Arsène Lupin. Il nous en parle sur le plateau de Quotidien. Omar Sy est de retour au cinéma. Dans "Le flic de Belleville", l’acteur incarne le rôle d’un flic français envoyé dans les services de police de Miami, sans arme, sans rôle, mais pas sans idées pour retrouver l’assassin de son coéquipier. Omar Sy est sur le plateau de Quotidien pour nous présenter cette comédie franco-française loufoque. "Intouchables", "Samba", "De l’autre côté du périph", "Demain tout commence", "Chocolat" : Omar Sy a triomphé sur grand écran ces dernières années. Grâce au succès "d’Intouchables", où il donnait la réplique à François Cluzet, Omar Sy a vu sa popularité exploser à l’internationale et le cinéma américain le réclamer. Depuis Los Angeles, où il s’est installé avec sa famille, il a ainsi pu jouer avec les plus grands : Bradley Cooper ("A vif !") ou Chris Pratt ("Jurassic World"), Hugh Jackman, Michael Fassbender ou encore Halle Berry dans "X-Men". Pour son retour au cinéma, il a lié ses deux carrières, française et américaine, dans une production signée Rachid Bouchareb avec un casting franco-américain. Dans "Le Flic de Belleville", Omar Sy incarne le rôle de "Baaba", flic à Belleville (forcément), quartier de Paris qu’il n’a jamais quitté. Après la mort de son ami d’enfance, Roland, abattu sous ses yeux, il est envoyé à Miami, en Floride, pour traquer son assassin. Sur place, il va se retrouver flanqué d’un coéquipier assez peu sympathique, Ricardo, et voir ses possibilités d’action franchement limitées. Omar Sy est sur le plateau de Quotidien pour en parler.