Omicron : la troisième dose est-elle déjà obsolète ?

La troisième dose est-elle déjà obsolète ? Le variant Omicron venu d’Afrique du sud aurait-il déjà changé la donne ? Pour le gouvernement, pas question de faire l’impasse sur le rappel de vaccin. Face à un variant dont on ignore presque tout, le mieux est peut-être d’avoir le plus d’anticorps possible. Et pendant que le monde s’inquiète du variant Omicron, le variant Delta continue quant à lui de sévir.