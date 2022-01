Omicron : plus de malades, mais moins de réanimation

Reste encore à savoir quel sera l’impact d’Omicron sur nos vies. De plus en plus, il apparaît comme une nouvelle maladie, avec un nouvel impact sur l’hôpital. Pour comprendre sa différence avec les précédents variants, on peut suivre l’évolution de la situation à Londres où le variant Omicron fait exploser les courbes des admissions à l’hôpital. Mais pas celle des entrées en réanimation.