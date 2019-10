On a fait les mêmes courses à Paris et à la Réunion et ça ne coûte pas DU TOUT la même chose

Emmanuel Macron est en déplacement dans l’océan Indien. Après Mayotte en début de semaine, il est à la Réunion ce mercredi. Paul Larrouturou le suit dans ses déplacements. Sur l’île, les habitants dénoncent « la vie chère ». Pour comprendre ce qu’ils vivent, Paul Larrouturou et Azzeddine Ahmed-Chaouch ont fait les mêmes courses, à Paris et à La Réunion. Et on a vite compris ce que c’est, la « vie chère ».

En savoir plus sur Yann Barthes