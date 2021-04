On a regardé CNEWS toute une matinée et on était à ça de dénoncer un sans-papier

Ce matin, on s'est levés, on a pris un café et on s''est mis devant CNEWS dès 7h du matin. On a suivi le défilé de l'extrême-droite sur la chaîne toute la matinée, jusqu'à midi, où on s'est retrouvé à deux doigts de dénoncer un sans-papier.