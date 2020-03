En savoir plus sur Yann Barthes

Dans son autobiographie, « Histoires de Goûts », Cyril Lignac partage sa « madeleine de Proust » gustative : un marbré chocolat-vanille. On a voulu tester sa recette, on a donc demandé un coup de main à notre cuistot, Xavier, et on a (essayé) de faire le rste.