On a trouvé un petit défaut de fabrication sur les mascottes Clitoris des JO 2024

J-499 avant l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et le grand spectacle a déjà commencé dans la capitale. Et en invitées d’honneur, forcément, on retrouve les mascottes en forme de clitoris que le monde entier nous envie. Mascotte qui, après réflexion, pourraient bien poser un petit problème de sécurité pendant les JO.