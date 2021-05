On adore les supporters du LOSC

Les supporters de Lille étaient déchaînés lundi soir après leur victoire en Ligue 1. On a adoré regarder les images de leurs explosions de joie, ça nous a fait la journée. On a vu de belles logiques, mais aussi des gens qui font des choré pour Tik Tok, ceux qui en font trop, ceux qui travaillent leurs entrées de champs et surtout ceux qui pensent être des bad boys alors que pas du tout.