On embarque à bord de l’Océan Viking, au secours des réfugiés en Méditerranée

Si la rentrée politique écrase l’actu, un drame continue de se dérouler, chaque jour, en Méditerranée. Depuis le début de l’année, plus de 900 personnes sont mortes noyées en tentant de rallier les côtes européennes, deux fois plus que l’année passée. Notre journaliste Abda Sall a pu embarquer à bord de l’Océan Viking, un bateau loué par l’ONG SOS Méditerranée et l’un des rares à venir en aide aux réfugiés en pleine mer.