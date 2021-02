"On n’est pas des fous, on est des gens normaux avec des difficultés" : la détresse insoutenable des 6-12 ans

En savoir plus sur Yann Barthes

Avec la crise du Covid, le moral des Français est au plus bas. Les jeunes enfants sont eux aussi particulièrement touchés. Depuis l’arrivée du Covid, les demandes d’admission explosent dans les hôpitaux pédopsychiatriques. Sophie Dupont a pu recueillir le témoignage des professionnels de santé et des enfants à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le confinement, la fermeture des écoles, le stress du Covid les ont bouleversés. Ils ont entre 6 et 12 ans, présentent des troubles anxieux ou souffrent de dépression, parfois associée à des envies suicidaires.