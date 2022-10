On nous a ouvert les portes des coulisses d’une centrale nucléaire

Depuis le début de l’année et avec les crise énergétique entraînée par la guerre en Ukraine, certains Français s’inquiètent de potentielles coupures d’électricité cet hiver. L’entreprise EDF, le fleuron de l’industrie nucléaire, tourne au ralenti. Plus de la moitié des 56 réacteurs nucléaires sont à l’arrêt. Selon le dirigeant d’EDF, si l’entreprise est moins performante, c’est la faute de l’Etat qui aurait arrêté d’investir dans le nucléaire. Une justification qui n’a pas plu du tout à Emmanuel Macron.Pour comprendre pourquoi les centrales nucléaires sont au ralenti ou à l’arrêt, Valentin Watrin, Baptiste Bril et Arthur Deprés se sont rendus dans une centrale. EDF ouvre rarement ses portes aux caméras, mais au vu de la situation énergétique, la communication est devenue un enjeu majeur. Les journalistes de Quotidien avaient donc rendez-vous la semaine dernière à la centrale de Belleville-sur-Loire dans le Cher. Cette centrale comporte deux réacteurs dont un à l’arrêt. Selon son directeur, elle est une centrale stratégique en cours de rénovation pour être fonctionnelle le 16 novembre prochain. Face à la pénurie d’énergie et avec 28 réacteurs à l’arrêt, la France a dû rouvrir une centrale à charbon. La centrale de Saint Avold en Moselle devrait être remise en service dans les prochains jours.