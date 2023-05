"On sait qu’ils mentent" : sur le front ukrainien, on refuse de croire les paroles de Wagner

Le conflit en Ukraine se concentre toujours dans le Donbass, autour de la ville de Bakhmout, où la force Wagner concentre ses forces. Ce week-end, le chef de la milice russe a menacé Vladimir Poutine de quitter le front s’il ne recevait pas plus de munitions. Sur le terrain, la nouvelle pourrait être une bonne nouvelle pour les soldats ukrainiens et les membres de la Légion étrangère qui restent toutefois plus que méfiants.