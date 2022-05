On vous embarque pour une visite guidée du porte-avions Charles de Gaulle

Paul Moisson et Paul Bouffard ont embarqué à bord du Charles de Gaulle, le plus gros navire de la marine nationale et seul porte-avion nucléaire européen. Dès les premiers jours de l’invasion russe en Ukraine, il a été déployé au large de la Roumanie pour protéger les frontières de l’OTAN. À bord, on a eu droit à une visite guidée depuis les cuisines jusqu’à la préparation des pilotes.