One Planet Summit: allégorie de la voix de l’Europe et son micro coupée

On vous en parlait hier déjà, le One Planet Summit, le sommet qui va sauver la planète, se poursuivait ce mardi. Alors oui, c’est vrai on s’est moqué de l’hymne signée Christophe Maé. Oui, on s’est moqué de voir les représentants se réunir en disant exactement les mêmes choses qu’il y a trente ans. Oui, on s’est moqué de voir qu’en trente ans, finalement, pas grand-chose n’a bougé. Mais c’est vrai que c’est mieux que rien ! C’est mieux que rien que de rappeler que la maison brûle. Depuis trente ans. Mieux que rien de discuter avec ses amis pendant une journée. Mieux que de rien de réunir un maximum d’intervenants, mais pas les plus gros pollueurs de la planète.