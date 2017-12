Se tient en ce moment même, ici, pas loin à Boulogne, le « One Planet Summit ». Emmanuel Macron reçoit des chefs d’état pour parler de la planète… Et parce que l’écologie, c’est important, ils ont trimballé tous les chefs d’état : en bateau sur la Seine. Notre caméra a filmé puisqu’ils sont passé sous nos fenêtres. Honnêtement, on n’y a pas cru… Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 12 décembre 2017 – Partie 1