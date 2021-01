En savoir plus sur Yann Barthes

Ce lundi, Franck Riester était tout fier de lancer le « One Planet Summit » pour donner un GRAND COUP DE PIED dans la fourmilière et enfin sauver la planète. Sauf que ce projet n’est pas nouveau. D’ailleurs il existe même depuis 2007. 15 ans d’existence et on attend toujours le coup de pied qui fera bouger les choses.