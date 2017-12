Angot/Rousseau : pour le CSA, la mise en demeure est "un premier pas vers la sanction"

Tout le monde se souvient de la séquence polémique entre Christine Angot et Sandrine Rousseau, l’ancienne porte-parole d’EELV l’une des victimes de Denis Baupin en septembre dernier dans "ONPC" de Laurent Ruquier . Dans un communiqué, le CSA met en demeure « France Télévisions » pour montage trompeur. On en parle avec Julien Bellver et Mémona Hintermann, ancien grand reporter de France 3 et membre du CSA – Extrait Quotidien du 20 décembre 2017