Aujourd’hui, on reçoit l’Ovni de l’electro belge. Oscar and The Wolf est le projet musical mené par le chanteur Max Colombie. Cet été, ils ont joué sur la scène des festivals de Lollapalooza ou encore Tomorrowland en Belgique. Ce soir, Oscar and The Wolf est sur la scène de Quotidien avec « Breathing ». Extrait de l’émission Quotidien du Mercredi 8 novembre 2017 – Partie 2