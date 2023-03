Oscars 2023 : on sait pourquoi Hugh Grant était exécrable sur le tapis rouge

De la 95ème cérémonie des Oscars, on retiendra bien sûr les remises des trophées, mais on retiendra aussi l’interview lacunaire de Hugh Grant. L’acteur anglais est apparu au choix flegmatique ou exécrable au micro d’Ashley Graham. Si on ne peut pas dire pourquoi l’acteur a été si abrupt dans ses réponses, on peut au moins vous dire pourquoi il a catégoriquement refusé de donner le nom de son tailleur.