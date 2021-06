OSS 110-Stex : rififi en Tunisie

Non, le prochain OSS 117 ne sort pas au cinéma cet été et non, il n’y a pas Jean Dujardin. D’ailleurs il ne s’appelle même plus OSS 117. Le prochain épisode se passe tout de suite, en Tunisie avec tous les ingrédients nécessaires : c’est OSS 110-Stex.