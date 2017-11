Où est Carles Puigdemont ? Enquête de Barcelone à Bruxelles

C’est LA crise dont tout le monde parle. Une crise sans précédent en Europe. C’est aussi un super casse-tête alors on récapitule. Avant de retrouver Azzedine à Bruxelles pour parler de Carles Puigdemont, on part direction Barcelone pour retrouver Valentine Oberti en duplex. Pour éviter la prison, le leader indépendantiste Carles Puigdemont s’est enfui à Bruxelles où on retrouve Azzedine Ahmed Chaouch en duplex. Notre journaliste nous explique pourquoi Puigdemont a été arrêté par la police belge avant d’être finalement relâché. Donc concrètement : il fait quoi ? Il vit où ? Extrait de l’émission Quotidien du Lundi 6 novembre 2017 – Partie 2