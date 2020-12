Où est le président algérien, malade du Covid ?

En savoir plus sur Yann Barthes

On l’a appris ce jeudi, Emmanuel Macron a été contaminé au Covid. Mais il n’est pas le seul président à être malade : le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a lui aussi été testé positif. A la différence du président français, les infos sur l’état de santé du chef d’Etat algérien sont quasiment inexistantes. A ce jour, on ignore où il est, ni dans quel état de santé il se trouve. Le peuple algérien ignore qui le dirige pendant cette vacance du pouvoir. Azzeddine Ahmed-Chaouch a cherché à en savoir plus.