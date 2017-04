Ouaf ouaf transpi : kescecé le canicross ?  

On est allé assister à un canicross, c’est à dire une course dans laquelle maître et chien courent ensemble attachés par un harnais. Clémence Majani et Arnaud Morel D’Arleux sont allés courir avec plein de chiens au Bois de Vincennes. En arrivant tout le monde se dit bonjour, on a donc fait la connaissance de plein de chiens aux noms trop mignons. On a croisé que des maîtres hyper proches de leur chien. Peut-être un peu trop proches parfois. Il y avait plein d’activités pour renforcer la complicité entre chien et maître, comme la danse par exemple ! Il y a aussi le parcours d’obstacle et on pense qu’on est tombé sur un concurrent qui avait oublié ses petites lunettes pour chien.